Выступала ещё от СССР. Гимнастка Чусовитина поедет на Олимпиаду в восьмой раз

Первые золотые медали женщина заработала, будучи ещё членом сборной под флагом с серпом и молотом.

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая представляет Узбекистан, рассказала на своей странице в "Инстаграме", что отправится на Олимпийские игры в Токио в 2020 году в качестве участницы соревнований.

Когда начнутся игры в Токио, Чусовитиной будет уже 45 лет. За карьеру она выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Первое золото спортсменка получила на чемпионате мира в 1991 году, будучи членом советской сборной. В 1992-м на Олимпиаду в Барселону выехала сборная спортсменов стран бывшего Союза, откуда Чусовитина привезла также золото.

В прошлом году ей не хватило 0,2 балла до медали ЧМ по гимнастике.