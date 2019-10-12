Трое мужчин заживо сгорели в вагончике у озера в Башкирии

Огонь оставил от металлической будки размером три на четыре метра одни стены, внутри всё выгорело.

Три человека погибли в результате страшного пожара в металлическом вагончике на берегу озера Калабалыкты у башкирского посёлка Ташбулатово. Подробности трагедии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— По прибытии на место установлено, что происходит открытое горение металлической будки размером три на четыре метра, находящейся во дворе строящегося частного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин, — уточнили в управлении.

Судя по кадрам с места происшествия, от металлической будки остались только стены, внутри всё выгорело. Причины жуткого пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в посёлке Саган-Нур в Бурятии погибло пять человек, в том числе двое детей.