Глава МИД Британии призвал НАТО противостоять "российской угрозе"

Североатлантический альянс (НАТО) должен противостоять угрозе, которую Россия якобы представляет для западных стран. Об этом на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. При этом он добавил, что альянс должен быть открыт для возможности улучшения отношений с Россией.
— Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьёзно, хочет и может сотрудничать в интересах поддержки международного законодательства, а не его подрыва, — сказал Рааб.
После этих слов глава МИД в очередной раз обвинил Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Также Рааб добавил, что НАТО следует адаптироваться с позиции своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства". По его словам, альянс должен быть готовым к новым типам угроз — кибератакам и гиперзвуковому вооружению.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Россию беспокоит приближение НАТО к границам. Весной будущего года в Европе пройдут массовые учения альянса, куда из США прибудет около 20 тысяч военных.
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