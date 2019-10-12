Киев передал Риму списки итальянцев, воевавших за ополченцев в Донбассе

Данные паспортов и номера телефонов иностранцев также есть в распоряжении Генпрокуратуры Незалежной, СБУ и МВД.

Киев передал Риму информацию о 25 итальянцах, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Об этом заявил координатор 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины Андрей Антонищак.

— Я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне. То есть в Италии эти списки, — сказал он агентству УНН.

Он уточнил, что Киев установил данные паспортов и номера телефонов 25 итальянцев, воевавших на стороне ополченцев.

Вооружённый конфликт в Донбассе начался в 2014 году. После государственного переворота в Киеве Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, а власти Украины начал против них военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.