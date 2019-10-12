Российские военные взяли на сопровождение ракетный эсминец ВМС США в Чёрном море

Эсминец с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны ВМС США "Портер" был взят на сопровождение Черноморским флотом России. Сегодня корабль вошёл в южную часть акватории Чёрного моря, сообщает ТАСС.
— Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Чёрном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк" и "Орехово-Зуево", — цитирует агентство оборонное ведомство России.
Чуть более двух месяцев назад за "Портером" следил сторожевой корабль "Сметливый".
В прошлом месяце в Чёрное море заходило быстроходное военно-транспортное судно ВМС США "Юма".
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