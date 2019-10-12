Мстительный житель Белоруссии убивал голубей и сбрасывал их с крыши

Выдала молодого человека соседка, которая сообщила в полицию о падающих сверху мёртвых птицах.

В белорусском Солигорске задержали молодого человека, который из обиды убивал голубей и сбрасывал их с крыши. По словам 20-летнего живодёра, пернатые его когда-то испачкали.

Выдала молодого человека соседка. Жительница квартиры на последнем, восьмом, этаже сообщила о падающих с крыши мёртвых голубях. Приехавшие полицейские нашли тела семи и фрагменты ещё нескольких убитых пернатых. 20-летний подозреваемый был задержан.

— На допросе молодой человек рассказал следователям, что совершил противоправные действия, потому что разозлился на пернатых, которые его испачкали, — сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, подозреваемого направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Екатеринбурге жители двухэтажного дома пожаловались на мёртвых голубей, которые падают прямо в их ванны.