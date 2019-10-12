Братья Емельяненко могут выступить на одном турнире

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Братья Фёдор и Александр Емельяненко. Фото © ТАСС / Голубович Дмитрий

Александр в следующем бою встретится по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в конце ноября, а ровно через месяц в Японии Фёдор начнёт своё прощальное турне.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов выступить на одном турнире со своим братом Фёдором в рамках организации Bellator.

— Я готов выступить, — заявил Емельненко-младший ТАСС.

Свой ближайший поединок он проведёт против пауэрлифтера Михаила Кокляева 29 ноября. Бой пройдёт по боксёрским правилам. Что касается Фёдора Емельяненко, то он планирует завершить карьеру после прощального турне, состоящего из трёх боёв, первый из которых состоится 29 декабря в Японии. Соперником Последнего Императора станет американец Куинтон Джексон. Последний же бой запланировано провести в Москве.

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