Братья Емельяненко могут выступить на одном турнире

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов выступить на одном турнире со своим братом Фёдором в рамках организации Bellator.
— Я готов выступить, — заявил Емельненко-младший ТАСС.
Свой ближайший поединок он проведёт против пауэрлифтера Михаила Кокляева 29 ноября. Бой пройдёт по боксёрским правилам. Что касается Фёдора Емельяненко, то он планирует завершить карьеру после прощального турне, состоящего из трёх боёв, первый из которых состоится 29 декабря в Японии. Соперником Последнего Императора станет американец Куинтон Джексон. Последний же бой запланировано провести в Москве.
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