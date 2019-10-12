Туск увидел распад трансатлантического сообщества из-за поведения США

Другими причинами развала единой Европы Туск посчитал Брексит и разногласия по поводу вступления балканских стран в ЕС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ранее единое европейское, а если мыслить шире — трансатлантическое, сообщество расширялось и интегрировалось, а сейчас оно распадается. Примером может послужить отказ США поддержать курдов в Сирии.

— До недавнего времени мы были политическим и ценностным сообществом, которое интегрировалось и расширялось, а сегодня оно начинает распадаться и сжиматься, — цитирует заявление Туска на церемонии вручения премии исследовательской организации Globsec пресс-служба Совета Европы.

По его мнению, сейчас трансатлантическое сообщество оказалась на политическом перепутье.

Ранее Лайф рассказывал, что у главы Евросовета личный конфликт с властями Польши. Он был премьер-министром страны, а потом к власти пришли оппозиционные силы. Недавно он даже отказался ехать на родину на годовщину начала Второй мировой войны.