Украинка насмерть забила пожилого отчима ножкой от стола

Полицейские уже задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Жительница города Синелькова Днепропетровской области забила 69-летнего отчима ножкой от стола. Об этом сообщает издание "Информатор".

Между падчерицей и мужчиной произошла ссора, которая переросла в драку. Девушка толкнула отчима на складной стол, который после этого развалился. Этим и воспользовалась падчерица. Она схватила ножку от стола и нанесла несколько ударов уже лежащему родственнику, в результате чего он скончался.

Подозреваемая задержана и уже созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее в Дагестане подросток совершил отцеубийство вместе с двумя знакомыми. Мужчину забили металлической трубой, а тело вывезли в лес.