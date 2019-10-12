Песков заявил, что Россия готова помочь Японии из-за тайфуна "Хагибис"

В результате стихийного бедствия уже пострадало минимум 70 человек. В стране приостановили ж/д и авиасообщение.

Россия готова рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Японии в связи с тайфуном "Хагибис", который обрушился на страну 11 октября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.

По его словам, Владимир Путин всегда внимательно относится к обращениям за помощью, но пока их не поступало.