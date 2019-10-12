Песков заявил, что Россия готова помочь Японии из-за тайфуна "Хагибис"

Россия готова рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Японии в связи с тайфуном "Хагибис", который обрушился на страну 11 октября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.
По его словам, Владимир Путин всегда внимательно относится к обращениям за помощью, но пока их не поступало.
По последним данным, тайфун "Хагибис" унёс жизни по крайней мере двух человек, ещё 70 пострадало. В Японии остановили железнодорожное и воздушное сообщение. В семи префектурах объявлен максимальный уровень угрозы. Лайф показалдео с разрушительными последствиями урагана.
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