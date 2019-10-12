Пушков ответил на просьбу МИД Украины к ЕС "дожать Россию"

Политик и писатель уверен, что киевские власти идут неверным путём и Зеленскому нужно сначала решить внутренние проблемы.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит разобраться с радикалами внутри страны, прежде чем просить, чтобы Евросоюз "дожал Россию" в вопросе Донбасса.

— Глава МИД Украины будет просить ЕС "дожать" Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придётся разбираться самому, — написал сенатор на своей странице в " T виттере".

Лайф рассказывал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен добиваться от Европы оказания более сильного давления на Россию по вопросу деэскалации конфликта в Донбассе.

Украина в начале месяца подписала "формулу Штайнмайера" и обязалась отвести войска из Золотого и Петровского районов. Однако украинские националистические формирования заявили, что, если ВСУ отойдут с линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, они сами разместятся там.