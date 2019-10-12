Пушков ответил на просьбу МИД Украины к ЕС "дожать Россию"

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Фото © twitter.com / Alexey_Pushkov

Политик и писатель уверен, что киевские власти идут неверным путём и Зеленскому нужно сначала решить внутренние проблемы.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит разобраться с радикалами внутри страны, прежде чем просить, чтобы Евросоюз "дожал Россию" в вопросе Донбасса.

Глава МИД Украины будет просить ЕС "дожать" Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придётся разбираться самому, — написал сенатор на своей странице в "Tвиттере".

Лайф рассказывал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен добиваться от Европы оказания более сильного давления на Россию по вопросу деэскалации конфликта в Донбассе.

Украина в начале месяца подписала "формулу Штайнмайера" и обязалась отвести войска из Золотого и Петровского районов. Однако украинские националистические формирования заявили, что, если ВСУ отойдут с линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, они сами разместятся там.

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