В США на свадьбе произошла стрельба, есть раненые

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В результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы. Погибших нет.

Неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем штата Нью-Гэмпшир, США, и ранил не менее двух человек. Об этом информирует CNN со ссылкой на шефа местной полиции Джозефа Рорка.

По словам правоохранителя, стрельба началась в ходе церемонии бракосочетания в церкви. Нападавший уже задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не приводятся.

Шеф полиции Пэлема указал, что два человека с ранениями доставлены в больницы. Погибших нет.

Ранее сегодня стало известно, что в Нью-Йорке было застрелено четыре человека.

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