В США на свадьбе произошла стрельба, есть раненые

В результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы. Погибших нет.

Неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем штата Нью-Гэмпшир, США, и ранил не менее двух человек. Об этом информирует CNN со ссылкой на шефа местной полиции Джозефа Рорка.

По словам правоохранителя, стрельба началась в ходе церемонии бракосочетания в церкви. Нападавший уже задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не приводятся.

#BREAKING Hillsborough County Attorney on Pelham shooting: No fatalities. Suspect in custody. via @SlopezWMUR pic.twitter.com/ZoPgPBvwc6 — WMUR TV (@WMUR9) October 12, 2019

Шеф полиции Пэлема указал, что два человека с ранениями доставлены в больницы. Погибших нет.

Ранее сегодня стало известно, что в Нью-Йорке было застрелено четыре человека.