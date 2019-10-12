В Раде заявили, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса

Как отметили в украинском парламенте, возможные затраты на регион могут исчисляться десятками миллиардов.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

— Даже если произойдёт Нормандия, нам в один день не скажут: "Всё, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет долгим. Мы же понимаем, что у нас нет денег на восстановление Донбасса. Где-то придётся брать, — заявил Арахамия.

По словам парламентария, сопряжённых с реинтеграцией Донбасса затрат — "мама не горюй", и они, вероятно, исчисляются десятками миллиардов.

— У американского правительства была неосуществлённая инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в размере пятидесяти миллиардов долларов на три года. Думаю, у нас суммы могут быть выше, — провёл параллель нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдачи национальных интересов и "капитуляции" страны не произойдёт.