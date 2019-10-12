Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты

Мэр эквадорского города Кито Хорхе Йунда по итогам переговоров с президентом страны заявил, что глава Эквадора Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, который отменяет субсидии на топливо.

— Господин президент, принимая во внимание сложность ситуации, согласился проанализировать декрет 883м. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста, что также стало одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы страны остановить насилие, — сказал Йунда. Об этом говорится в твиттере чиновника.

Протесты в Эквадоре вспыхнули в начале октября и продолжаются до сих пор из-за отмены государственных субсидий на топливо и экономических реформ. Протестующие блокировали дороги, нефтяные месторождения и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу предприятий, брали в заложники правоохранителей. Задержаны сотни граждан, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим ЧП и перенёс свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.