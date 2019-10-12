Авто пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга найдено в Челябинске

По данным региональных СМИ, перекупщик приобрёл машину у цыган и девушки, очень похожей на исчезнувшую хозяйку.

Автомобиль Audi Q5 27-летней Ксении Каторгиной, который она поехала показывать потенциальному покупателю и пропала, был обнаружен выставленным на продажу третьими лицами в соседнем городе. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

Как рассказал журналистам человек, купивший машину в Челябинске, двое цыган накануне предложили ему купить авто за 500 тысяч рублей. На руках у них были необходимые документы, а вместе с ними на сделке присутствовала девушка, похожая на пропавшую Ксению, с паспортом и водительским удостоверением.

По словам мужчины, уже вечером он наткнулся на информацию о пропаже девушки с описанием автомобиля и понял, что на сделке была не хозяйка машины, которую он купил, и обратился в полицию.

Ранее Лайф опубликовал приметы пропавшей Ксении Каторгиной, которая поехала показывать автомобиль Audi Q5 на "Уралмаш" в Екатеринбурге, после чего девушка пропала. По словам её подруги, звонивший покупатель представился беременной девушкой и, ссылаясь на своё состояние, попросил подъехать к ней.

Также сообщается, что полицейские определили местоположение, из которого последний раз исходил сигнал мобильного телефона пропавшей, в этом районе были организованы поиски с участием кинологов. У Ксении осталась девятилетняя дочь, которая живёт сейчас с бабушкой.