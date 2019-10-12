В столице Эквадора введены комендантский час и военный контроль

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о введении комендантского часа и военного контроля в столице — Кито — на фоне массовых протестов в стране.

— Я ввёл комендантский час и военный контроль в Кито и его окрестностях. Он начинает действовать с 15:00 (23:00 мск). Это облегчит действия правоохранителей против излишних проявлений насилия, — написал Морено на своей странице в "Твиттере".

Протесты в Эквадоре тянутся с начала октября. Их причиной послужили отмена государственных субсидий на топливо и реформы в экономике. Ранее сегодня стало известно, что Ленин Морено согласился пересмотреть декрет о топливе.