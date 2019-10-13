СМИ: Курды хотят просить защиты у России после предательства США

Командующий формированиями курдов в составе "Сирийских демократических сил" Мазлум Кобани Абди заявил, что готов обратиться за помощью к противникам США в регионе, если Вашингтон не способен остановить турецкую военную операцию против его народа. Об этом сообщает CNN.

В распоряжении журналистов оказалась стенограмма разговора Абди с спецпредставителем США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* Уильямом Рубаком, в ходе которого первый и сделал соответствующее заявление.

— Мне нужно знать, способны вы защитить мой народ и прекратить бомбёжки или нет. Мне нужно это знать, потому что, если вы не способны этого сделать, мне потребуется заключить соглашение с Россией и правительством, чтобы пригласить их авиацию встать на защиту региона, — приводит издание слова Абди.

Отмечается, что в ходе встречи курдский командир также назвал аморальной ситуацию, в которой он оказался вместе с американскими союзниками, поскольку сами они защищать никого не собираются, как и позволять это делать другим. "Вы нас продали", — заключает Абди.

В ответ на это Рубак попросил собеседника не принимать "немедленных" решений, пообещал передать услышанные слова в Госдепартамент и заверил, что в Вашингтоне уже работают над приостановкой вооружённых действий на северо-востоке Сирии.

9 октября Турция объявила о начале операции "Источник мира" против курдских формирований в Сирии. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 боевиков и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.