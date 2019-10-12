Возбуждено дело после гибели пяти человек при пожаре в Бурятии

При тушении нашли тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства гибели пяти человек в результате пожара в жилом доме в Бурятии, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

— В Бурятии в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства смерти пяти человек, тела которых найдены во время пожара в квартире одного из домов... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — уточняется в сообщении.

По данным СКР, 12 октября в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в посёлке Саган-Нур произошёл пожар. При тушении нашли тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика, а также двухмесячной девочки.

11 октября в квартире, вероятно, проходило застолье. Пожар начался в прихожей, где, вероятно, был подключён масляный обогреватель. Для экспертизы и установления точной причины возгорания изъяты обогреватель и части электропроводки. Лайф опубликовал список погибших.