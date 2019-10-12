Франция приостановила экспорт оружия в Турцию

Франция приостанавливает экспорт в Турцию вооружений, которые могут быть применены в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в совместном заявлении Министерство иностранных дел и Министерство вооружённых сил Франции.

— Мы приняли решение приостановить все проекты по экспорту в Турцию вооружений, которые могут быть применены в рамках ведущегося этой страной наступления, — уточняется в заявлении. Решение вступает в силу незамедлительно.

Как отметили в ведомствах, подход Европы к этому вопросу даст возможность скоординировать встреча глав МИД стран ЕС, которая пройдёт 14 октября в Люксембурге.

Подчёркивается, что Франция решительно осуждает операцию Турции в Сирии. По мнению Парижа, эта военная кампания ставит под удар успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ*, а также ведёт "к тяжёлым последствиям в гуманитарной сфере и наносит ущерб европейской безопасности".

За прошедшие три года Турция провела две военные операции в Сирии. Первая, под названием "Щит Евфрата", началась летом 2016-го в провинции Алеппо и продлилась семь месяцев. Вторая, "Оливковая ветвь", началась в январе 2018 года и направлена против курдских формирований "Отряды народной самообороны" в Африне. Третья, под названием "Источник мира", началась 9 октября к востоку от реки Евфрат. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 боевиков и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.