В Раде заявили, что законопроекта о статусе Донбасса "не существует в природе"

В Киеве ещё не начинали разработку законопроекта об особом статусе Донбасса, на данный момент отсутствует даже черновой вариант документа. Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

— На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции, — сказал он в интервью изданию "Левый берег".

Арахамия отмечает, что разработкой законопроекта будет заниматься та же группа, которая готовит встречу в "нормандском формате". Однако когда это начнёт происходить, он не уточнил.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский не исключает выхода Украины из минских соглашений. При этом силового варианта развития событий, по его словам, быть не может, поскольку у него есть план "Б".