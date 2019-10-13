Губернатор Иркутской области объяснил решение повысить себе зарплату

По данным местных СМИ, сейчас глава региона зарабатывает ежемесячно 500 тысяч рублей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что повышение его оклада нужно, чтобы решить вопрос с увеличением заработной платы работникам бюджетных организаций. Об этом сообщает РБК.

По словам Левченко, он был избран губернатором в 2015 году, когда в области сложилась тяжёлая финансовая ситуация и "дырка в бюджете" составляла пять миллиардов рублей. Тогда чиновник решил снизить на 10% зарплату себе и своим заместителям.

Затем бюджет области, по его словам, вырос с 97 млрд до 213 млрд рублей. При этом уровень зарплаты бюджетников остаётся невысоким, что особенно проявилось при паводке, добавил губернатор.

По его словам, зарплата бюджетников зависит от заработной платы главы региона.

— Повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в разы больше, я должен был решить вопрос при помощи этого указа, — заключил Левченко.

Напомним, как стало известно ранее, иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко внёс на рассмотрение заксобрания проект о внесении изменений в закон "О государственных должностях". Документ предусматривает увеличение его оклада на 44%. По данным местных СМИ, сейчас Левченко зарабатывает ежемесячно 500 тысяч рублей.