Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии над восточными регионами страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бакина, в Заевфратье может произойти гумкатастрофа, поэтому надо помочь сирийскому режиму в распространении суверенитета. Также из-за турецкой операции обостряется гуманитарная ситуация в провинции Эль-Хасака. В городах Камышлия и Хасака располагается 100 тысяч беженцев из других регионов. Эль-Хасака управляется подотчётной Вашингтону администрацией, в условиях самоустранения США находящейся на грани коллапса, указал начальник центра.

В ряде городов Сирии уже прошли митинги в поддержку восстановления суверенитета Дамаска над незанятыми территориями, заключил Бакин.