На Бали спасли дельфинов из бассейна-"туалета" при отеле

Активисты и сотрудники Центра охраны природных ресурсов (BKSDA) спасли из отеля Melka на Бали двух последних дельфинов, которые больше десяти лет содержались там в невозможных условиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как рассказал журналистам Рик О'Барри из организации по защите морской природы, внедрившийся в отель под видом обслуживающего персонала, млекопитающие жили в резервуарах, напоминающих "большие унитазы".

Он отметил, что в так называемых бассейнах дельфинов не была решена даже туалетная проблема — чтобы избавиться от продуктов жизнедеятельности животных, в воду просто сыпали повышенную порцию хлора.

Из-за многолетнего пребывания в таких условиях один из пленников ослеп, у них обоих выпали зубы, а их общее состояние специалисты оценивают как плохое. Сейчас они привыкают к морской воде в специальном загоне, куда были перевезены.