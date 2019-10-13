Тайфун "Хагибис" унёс жизни четырёх жителей Японии

Не менее четырёх человек погибли, еще 17 числятся пропавшими без вести в Японии, на которую обрушился тайфун "Хагибис". Об этом информирует японское общественное телевидение.

По данным телеканала, ещё более ста человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас спасательные службы страны при поддержке подразделений Сил самообороны Японии продолжают спасение людей из районов, где "Хагибис" вызвал наводнения. Так, крайне сложная ситуация сложилась в префектуре Нагано, где в результате разлива реки Синано затоплены обширные территории.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в двенадцати префектурах центра страны, включая Токио. Сейчас это предупреждение снято, постепенно восстанавливается авиа- и ж/д сообщение, открываются скоростные автомагистрали.

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