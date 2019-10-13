Один ранен после стрельбы в элитном ресторане у Посольства Киргизии в Москве

Один человек был ранен в результате стрельбы, которая произошла в ресторане в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".

По данным журналистов, в районе 21:00 в заведении, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между посетителями, в ходе которого один из участников применил оружие.

Его оппонент с ранениями — предположительно, из травматического оружия — был доставлен в больницу, сам стрелок был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.