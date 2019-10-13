Украинцы со всего мира приедут посмотреть на Крым

В Крым с ознакомительным визитом приедет делегация представителей украинской диаспоры из восьми стран мира. Об этом сообщила глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.

По её словам, ожидается приезд всего около 15 гостей из восьми стран мира. Официальная часть визита начнётся с возложения цветов Богдану Хмельницкому, под чьим руководством было принято решение войти в состав России.

— Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", — приводит РИА "Новости" слова Гридчиной.

Ранее Лайф сообщал, что в ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России.