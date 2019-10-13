СМИ сообщили о сокращениях в ГИБДД в нескольких регионах России

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД) началось в ряде российских регионов, при этом центральный аппарат ведомства затрагиваться не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— В нескольких регионах РФ уже началось сокращение штатной численности, однако центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет, — приводит агентство слова собеседника. Сообщается, что сокращены будут около двух тысяч единиц штата.
Как отметил источник агентства, уменьшение штатной численности ГИБДД связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. На работе подразделений Госавтоинспекции сокращения не отразятся, заверил он.
В пресс-центре МВД пока не прокомментировали эту информацию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram