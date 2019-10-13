Четверо взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Подмосковье

Пять человек, включая ребёнка, погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в подмосковной Кашире, ещё пять человек получили травмы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

— На 134-м километре федеральной автотрассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Пострадало десять человек, в том числе трое детей, из них пятеро погибли, в том числе ребёнок, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, подробности и обстоятельства трагедии устанавливаются.