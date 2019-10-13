Новый участок БКЛ может открыться в 2020 году

Строительство участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до "Карамышевской" планируется закончить в конце 2020 года, тогда же на нём может начать движение пассажирский состав. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Мы планируем участок от "Хорошёвской" и "Карамышевской" запустить в 2020 году. Как минимум — закончить в 2020 году строительные работы, как максимум — запустить пассажиров. Пока это будет отдельное ответвление от БКЛ, но это уже неплохо, — сказал он.

Он также отметил, что в 2021 году из планируемой 31 станции БКЛ будут введены в строй три четверти — 25.

Ранее Лайф сообщал, что на текущий день в Москве ведутся работы по проектированию и строительству 75 новых станций метро.