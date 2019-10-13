Лайф публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП в Подмосковье

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Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС (архив)

В распоряжении Лайфа оказался список погибших и пострадавших в результате аварии, произошедшей в городском округе Кашира в Подмосковье.

Пострадавшие:

  • Диана (7 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота;
  • Надежда (10 месяцев) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза;
  • И.П. Кузьменко (28 лет) — ушиб позвоночника, тупая травма живота;
  • А.А. Дебиров (37 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота;
  • Д.И. Идрисов — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.

Погибшие:

  • Н.П. Волошин (25 лет)
  • Михаил К. (7 лет)
  • С.Ф. Лыкова (29 лет)
  • М.Н. Колмыкова (39 лет)
  • Неизвестная женщина

Напомним, лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Hyundai произошло этой ночью в Подмосковье.

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