Лайф публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП в Подмосковье

В распоряжении Лайфа оказался список погибших и пострадавших в результате аварии, произошедшей в городском округе Кашира в Подмосковье.
Пострадавшие:
- Диана (7 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота;
- Надежда (10 месяцев) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза;
- И.П. Кузьменко (28 лет) — ушиб позвоночника, тупая травма живота;
- А.А. Дебиров (37 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота;
- Д.И. Идрисов — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.
Погибшие:
- Н.П. Волошин (25 лет)
- Михаил К. (7 лет)
- С.Ф. Лыкова (29 лет)
- М.Н. Колмыкова (39 лет)
- Неизвестная женщина
Напомним, лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Hyundai произошло этой ночью в Подмосковье.
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