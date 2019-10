В Центральной Канаде объявили режим ЧС из-за снегопада

Meanwhile #RollerBlading ❄️#Snow #Winnipeg 🇨🇦#Canada

😂RT @djblitzwpg: Only in Winnipeg LOL. Some guy rollerblading through the snow while drinking a slurpee, and a Canadian Tire truck rolls by 😂. Most Canadian thing I’ve ever seen 🇨🇦

🎥: @dylanhowelllmb pic.twitter.com/avZW9YHaO1