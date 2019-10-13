В Центральной Канаде объявили режим ЧС из-за снегопада

Минимум один человек доставлен в больницу в критическом состоянии из-за падения ветки дерева.

Власти центральной канадской провинции Манитоба сообщили о введении режима ЧС из-за сильного снегопада. Как сообщил телеканал CNBC, такое распоряжение подписал премьер-министр региона Брайан Паллистер.

По информации Национального метеобюро, снегопад начался в среду в южной части региона, сейчас местами уже выпало до 60 сантиметров снега. Осадки продолжаются и до сих пор.

Meanwhile #RollerBlading ❄️#Snow #Winnipeg 🇨🇦#Canada

😂RT @djblitzwpg: Only in Winnipeg LOL. Some guy rollerblading through the snow while drinking a slurpee, and a Canadian Tire truck rolls by 😂. Most Canadian thing I’ve ever seen 🇨🇦

🎥: @dylanhowelllmb pic.twitter.com/avZW9YHaO1 — Haida Princess (Lori) (@HaidaPrincess) October 13, 2019

Из-за непогоды более 53 тысяч жилых домов, магазинов, государственных учреждений и других строений обесточены, из них 27 тысяч — в Виннипеге, столице провинции. Аварийные бригады восстанавливают повреждённые ЛЭП, но сроки завершения работ неизвестны.

По последним данным, минимум один человек пострадал в результате падения ветки дерева. Он доставлен в больницу в критическом состоянии. Сообщается о задержках рейсов в аэропортах, кроме того, полиция временно закрыла движение транспорта по некоторым автодорогам, так как их не успевают чистить.

Введение режима ЧС позволяет регионам Канады получить дополнительное финансирование из федерального центра, а также привлечь новые ресурсы для ликвидации последствий снегопада.