В Центральной Канаде объявили режим ЧС из-за снегопада

Власти центральной канадской провинции Манитоба сообщили о введении режима ЧС из-за сильного снегопада. Как сообщил телеканал CNBC, такое распоряжение подписал премьер-министр региона Брайан Паллистер.
По информации Национального метеобюро, снегопад начался в среду в южной части региона, сейчас местами уже выпало до 60 сантиметров снега. Осадки продолжаются и до сих пор.
Meanwhile #RollerBlading ❄️#Snow #Winnipeg 🇨🇦#Canada— Haida Princess (Lori) (@HaidaPrincess) October 13, 2019
😂RT @djblitzwpg: Only in Winnipeg LOL. Some guy rollerblading through the snow while drinking a slurpee, and a Canadian Tire truck rolls by 😂. Most Canadian thing I’ve ever seen 🇨🇦
🎥: @dylanhowelllmb pic.twitter.com/avZW9YHaO1
Из-за непогоды более 53 тысяч жилых домов, магазинов, государственных учреждений и других строений обесточены, из них 27 тысяч — в Виннипеге, столице провинции. Аварийные бригады восстанавливают повреждённые ЛЭП, но сроки завершения работ неизвестны.
По последним данным, минимум один человек пострадал в результате падения ветки дерева. Он доставлен в больницу в критическом состоянии. Сообщается о задержках рейсов в аэропортах, кроме того, полиция временно закрыла движение транспорта по некоторым автодорогам, так как их не успевают чистить.
Heavies in heavy snow at Toronto Pearson Airport YYZ @TorontoPearson #Toronto #canada #airport #AirportLook #aviation #Aircraft #Airplane #snow #Travel #travelphotography #Traveller #passengers #Runway #flights pic.twitter.com/c2yc8newZ0— JordanianPrivateJetsServices (@JPJets_Group) October 12, 2019
Введение режима ЧС позволяет регионам Канады получить дополнительное финансирование из федерального центра, а также привлечь новые ресурсы для ликвидации последствий снегопада.
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