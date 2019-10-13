Курды заявили, что подбили семь турецких танков и уничтожили более 70 солдат

40

Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

В ходе ожесточённых боёв за стратегически важный город Рас-эль-Айн сирийские курды смогли не только оттеснить турецкие войска и поддерживаемые ими формирования, но и уничтожить семь танков, а также более 70 солдат противника. Об этом сообщает агентство Firat.

В столкновениях вокруг центра города было убито 75 турецких солдат и боевиков, уничтожено семь танков и две машины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкие войска и дружественные им силы встречают сопротивление не только в черте города, но и в пригороде.

Ранее Лайф сообщал, что сирийские курды хотят просить защиты у России после предательства США.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×