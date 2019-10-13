Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"

Выступающий за команду "Феррари" немец Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии — 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

32-летний пилот проехал свой лучший круг за 1 минуту 27,064 секунды, он завоевал вторую поул-позицию в сезоне. Второе место занял его напарник по команде — Шарль Леклер из Монако, третьим стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. До этого четыре раза подряд первым в квалификации был Леклер.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят оказался на 14-й позиции, его напарник по команде таец Александер Албон — на шестой. Польский гонщик "Уильямса" Роберт Кубица на первых минутах квалификации попал в аварию и не успел показать зачётное время. В том же повороте спустя несколько минут в барьеры влетел датский пилот "Хааса" Кевин Магнуссен. После этих аварий квалификация прерывалась красными флагами.

Квалификация должна была пройти в субботу в 9:00, но была перенесена на воскресенье из-за тайфуна "Хагибис". Третью сессию свободных заездов отменили.

Гонка состоится в воскресенье, начало запланировано на 08:10 по московскому времени.