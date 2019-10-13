Чижов предложил ЕС способ не стать "задним двором" мировой политики

Чтобы сохранить своё положение полноправного участника международного экономического и политического процесса, Евросоюзу стоит задуматься над сотрудничеством с ЕАЭС, иначе он рискует превратиться в "захудалый задний двор". Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

— Хотел бы обратить внимание на очевидное. Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый "задний двор" мировой экономики и политики — это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Чижова, одним из первых шагов к этому мог бы стать отказ от того, чтобы называть Европу континентом, "громоздить искусственные барьеры", и возвращение к принципам международного права, основанным на Уставе ООН, а не на "правилах".

Он также отметил, что для обеспечения безопасности в "общем европейском доме" также не обойтись без совместных усилий, понимание необходимости сотрудничества пришло и в страны — члены Евросоюза, однако "некоторым столицам" признать это мешают "застарелые комплексы".