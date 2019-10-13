В США рассказали, зачем эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море

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Фото © Flickr / Official U.S. Navy Page

Командующий шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти раскрыла цель захода эсминца "Портер" в Чёрное море. Её цитирует сайт флота.

По словам Франкетти, это плановая операция, которая нацелена на то, чтобы продемонстрировать "приверженность Вашингтона свободному судоходству".

— Эта плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Чёрное море в этом году — показывает нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнёрам в Чёрном море, — пояснила вице-адмирал.

Ранее стало известно о том, что эсминец с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны ВМС США "Портер" был взят на сопровождение Черноморским флотом РФ.

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