В Белоруссии водитель сбил трёх учителей и погиб при ударе о столб — видео

Одна из женщин погибла на месте, а другая, по неподтверждённым данным, умерла позднее.

В белорусском городе Гомеле на улице Советской водитель автомобиля BMW вылетел на тротуар и сбил трёх женщин, после чего авто буквально впечаталось в столб.

По данным полицейских, молодой человек 1998 года рождения, двигаясь по улице Советской, не справился с управлением на высокой скорости, из-за чего автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент шли три женщины.

От полученных травм пешеход 1976 года рождения скончалась на месте, как и сам водитель. Ещё две женщины, 1983 и 1970 года рождения, были госпитализированы с тяжёлыми травмами. По неподтверждённым данным, жизнь одной из них также спасти не удалось.

Как стало известно журналистам портала "Про Гомель", погибшая была замдиректора по учебной работе одной из местных школ, идущие с ней — учителя. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

С какой именно скоростью ехал водитель легковушки — неизвестно, однако, судя по кадрам разбора ДТП, после аварии автомобиль буквально развалился на несколько частей.