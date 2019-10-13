Первый президент Украины оценил отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении главы РФ Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Его слова приводит "112 Украина".

Согласно наблюдениям Кравчука, Путин "начал слушать, а не просто слышать" Зеленского.

— Он с Порошенко не хотел говорить, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен "35 на 35", — напомнил бывший украинский президент.

Также Кравчук заметил, что Москва стала по-другому относиться к киевским властям.

— Были сделаны другие шаги, показавшие, что Россия стала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство, — это важно, — отметил он.

В заключение Кравчук указал, что у России и Украины осталось много неразрешённых вопросов, с которыми не получится справиться быстро. Но, по его словам, "если форточка открылась, то надо открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьёзные речи".

В сентябре Кравчук указал экс-лидеру Украины Петру Порошенко на его главную ошибку. По его словам, бывший глава страны хотел распространить интересы и стратегические цели одного региона на всё государство. Также он выразил опасение, что Зеленский может повторить одну из основных ошибок Порошенко — выстроить неграмотную кадровую политику.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.

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