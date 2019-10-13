Тело пропавшего жителя Брянска нашли замурованным в пол гаража

В Брянске сотрудники регионального СУ СК РФ обнаружили замурованным в бетонный пол тело пропавшего ранее жителя города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, с заявлением о пропаже 57-летнего мужчины обратились его родственники. В ходе следственных действий был установлен криминальный характер исчезновения, а вскоре выявили и участников преступления.

Как передаёт телеканал "Городской", были задержаны три местных жителя в возрасте от 30 до 50 лет, двое из них ранее уже были судимы. По информации журналистов, в ходе обысков у них дома были найдены три винтовки времён Великой Отечественной войны, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпага и семь штык-ножей.

Весь найденный арсенал был отправлен на экспертизу, а подозреваемые — под стражу. Им предъявлено обвинение в убийстве, ведётся следствие.