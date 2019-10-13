СМИ: Трюдо явился на предвыборный митинг в бронежилете

Жена премьера, которая должна была объявить выступление супруга, так и не вышла на сцену.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришёл на выступление перед сторонниками в ходе предвыборной кампании в бронежилете, информирует телеканал CBC.

Лидера страны сопровождали "одетые в форменную одежду" сотрудники службы безопасности "с тяжёлыми рюкзаками". Жена премьера, которая, как планировалось, должна была объявить выступление супруга, так и не вышла на сцену.

Либеральная партия, лидером которой является Джастин Трюдо, комментировать ситуацию не стала.

Усиленные меры безопасности были предприняты после возросших опасений насчёт возможного насилия во время предвыборной кампании. Как указывает телеканал со ссылкой на источники, в прошлом месяце полиция ежедневно составляла доклады о проявлениях ненависти в Сети.

Выступление Трюдо завершилось без каких-либо происшествий. В конце премьер пожал руки многим сторонникам.