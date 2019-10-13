В США сочли преднамеренным обстрел турками американского спецназа в Сирии

Представители администрации США сообщили журналистам, что Анкара прекрасно знала расположение сил американских военных.

Турецкие военные были прекрасно осведомлены о местоположении военных США в районе сирийского города Кобани, чтобы нанести по ним "случайный" артиллерийский удар. Таким образом, турки открыли преднамеренный огонь по американскому спецназу, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на нескольких анонимных представителей властей США.

Как сообщили журналисты издания, ситуация оказалась намного опаснее, чем её впоследствии официально представил Пентагон. По данным СМИ, огонь вёлся 155-миллиметровыми снарядами. Притом сначала турецкие военные лишь пристреливались, после чего открыли точечный огонь на поражение.

Кроме того, в статье издания приводится мнение бывшего спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* Бретта Макгурка, который также считает, что данный обстрел не был ошибкой. По его мнению, это действие было направлено на то, чтобы американские военные покинули регион, а турецкая армия смогла глубже продвинуться на северо-восток Сирии.

Ранее сообщалось, что Турция отрицает нападение на базы США в Сирии.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.