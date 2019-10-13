Момент столкновения ПАЗа и легковушки в Уфе попал на видео

Итоги страшной аварии: четыре человека в больнице, ещё шестеро — на амбулаторном лечении.

Появилось видео момента столкновения пассажирского ПАЗа и легкового автомобиля на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Октября в Уфе. По уточнённым данным, в результате ДТП пострадало десять человек.

Судя по кадрам с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, "Лада 2109" на полной скорости влетела в бок автобуса. В результате ПАЗ, в котором находилось почти 20 пассажиров, отлетел в столб, а легковушку крутануло вокруг собственной оси.

Согласно последним данным региональной ГИБДД, четверо госпитализированы, ещё шестерых, в том числе одного ребёнка, отпустили на амбулаторное лечение.