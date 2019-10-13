Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом

Команда американского боксёра приняла решение отказаться от продолжения боя после седьмого раунда.

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Таким образом, 32-летний украинский боксёр Усик имеет теперь в послужном списке 17 побед, 13 из которых нокаутом, и ни одного поражения. В то время как для 38-летнего американца поражение стало четвёртым в карьере при 38 победах, 29 из которых нокаутом.

Как сообщал Лайф, изначально Усик должен был провести поединок против известного экс-кикбоксера из Голландии Тайрона Спонга, но буквально за несколько дней до поединка в организме темнокожего спортсмена были обнаружены следы использования запрещённых препаратов.