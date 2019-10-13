"Сказка закончится". Москвичей предупредили о надвигающемся предзимье

Согласно прогнозу, особый сезон принесёт с собой в столицу похолодание сразу на пять-шесть градусов.

В начале следующей недели столбики термометров в Москве резко устремятся вниз и придёт предзимье. О том, чего ожидать от особого метеорологического сезона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— У синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Существует ещё один сезон, кроме осени, который называется предзимье, — пояснил он ТАСС.

По его словам, речь идёт о естественных природных сезонах, которые не совпадают с календарными. Предзимье принесёт с собой похолодание сразу на пять-шесть градусов. По его словам, 15 октября ожидается 11–13 градусов тепла, 16-го — 9–14 градусов, а 17 октября термометры покажут всего 6–8 градусов .

— Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днём около 6–8 градусов, ночью около двух, осень закончилась, — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали о том, что зима в России становится короче.