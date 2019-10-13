Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Президент России отметил эффективность и конкурентоспособность отечественного аграрного сектора.

Традиционно во второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Свои поздравления в адрес всех работников данной сферы направил президент России Владимир Путин, отметив, как увеличилась эффективность данного сектора экономики и какое большое влияние на качество жизни россиян оказывает труд работников данной сферы.

— Сельское хозяйство — одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа, которая напрямую влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает своё влияние на мировых рынках. А это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности, о том, что наша российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в стране, так и за рубежом, — заявил Путин в своём обращении, опубликованном на сайте Кремля.

В качестве доказательства эффективности труда работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Владимир Путин привёл сухую статистику. В частности, Россия ведёт поставки аграрной продукции более чем в 150 стран. Причём по поставкам пшеницы РФ занимает первое место в мире, а по ряду других позиций — например, ячмень, подсолнечное, рапсовое масло — входит в тройку мировых лидеров.

— Всё это, безусловно, результат вашего труда, вашего профессионализма. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал. И, конечно, наша задача — добиться того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или посёлком, — подытожил Владимир Путин.

Как сообщал Лайф, в начале октября президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.