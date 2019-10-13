Температура воздуха в Москве сегодня превысит норму на 3–4 градуса

Сквозь тучи будет проглядывать солнце, хотя кое-где всё же возможны слабые дожди.

В Москве сегодня, 13 октября, ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла, местами возможны дожди. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— В небе Москвы из-за туч изредка будет выглядывать солнце, лишь кое-где могут брызнуть незначительные кратковременные дожди, — говорится в прогнозе.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, что на 3–4 градуса превышает климатическую норму октября. В столице ожидается слабый ветер с порывами до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт особый метеорологический сезон — предзимье.