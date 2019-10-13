Менеджер Нурмагомедова чуть не подрался с экс-чемпионом UFC

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 вступил в словесную перепалку с менеджером экс-чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса Абрахамом Кавой.

Спор закончился тем, что Абдель-Азиз дал Каве пощёчину. Затем в конфликт вмешался лично Петтис. Спортсмен решил отомстить за менеджера, но его остановили полицейские.

Напомним, Петтис мог стать соперником Хабиба в апреле 2018 года на UFC 223. Но на коротком уведомлении американец не смог показать необходимый вес — до 70 кг.

Ранее Лайф сообщал, что Стивен Сигал назвал Хабиба Нурмагомедова не лучшим бойцом UFC.