Ученые подсчитали, как быстро искусственный разум сможет уничтожать города

Разработчик Лара Нолан призывает запретить использование "умного" оружия во всём мире.

Вооружённому соответствующим оружием искусственному интеллекту понадобятся считаные секунды, чтобы уничтожить целый город. О подсчётах учёных сообщает DailyStar.

Издание приводит слова бывшего разработчика Google Лары Нолан. Она объяснила, что под вооружённым искусственным интеллектом понимается система, которая может принимать решение без участия людей. Если такие систем будет множество, они среагируют друг на друга моментально и применят свой арсенал.

— В худшем случае внезапная война может означать разрушение всего города за считанные секунды... Разница с военными действиями заключается в том, что нет никакого способа установить "автоматический выключатель", — высказалась Нолан.

Недавно ограничить использование искусственного интеллекта в военных проектах призвал бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, он также считает, что ИИ сможет стать причиной ядерной войны. Несмотря на предупреждения, Пентагон пока лишь усиливает программу по созданию искусственного интеллекта.