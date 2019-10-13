Полицейский прибыл на вызов об ограблении и случайно застрелил хозяйку дома

К трагедии привела открытая дверь — из-за неё сосед женщины заподозрил неладное и вызвал блюстителей порядка.

Полицейский застрелил темнокожую женщину в её собственном доме в округе Форт-Уэрт американского штата Техас. Стражи порядка прибыли на вызов об ограблении, о котором сообщил сосед убитой.

Мужчина заподозрил, что в дом женщины забрались грабители из-за того, что входная дверь была распахнута настежь. Наряд прибыл в течение нескольких минут. Во время осмотра периметра заметили человека, стоящего внутри дома у окна.

POLICE SHOOTING: A Fort Worth officer's body camera was rolling when he opened fire at a woman inside her home early Saturday morning, killing her.

Story: https://t.co/X4eZyaTW2b pic.twitter.com/X3BlSveZUI — NBC DFW (@NBCDFW) October 12, 2019

— Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции выхватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании, — сообщается в пресс-релизе полицейского управления, опубликованного в "Твиттере".

A Fort Worth Cop Killed A Black Woman Inside Her Home After Her Neighbor Called Police Because Her Door Was Open https://t.co/w7qeONwJCX — Mela (@Mela999) October 13, 2019

Зайдя в дом, полицейские обнаружили на полу раненую хозяйку дома. 28-летняя женщина умерла от огнестрельных ранений до приезда врачей. Стрелявшего на время служебной проверки отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что 31-летняя сотрудница полиции по ошибке зашла в квартиру темнокожего соседа вместо своей и застрелила мужчину. Женщина была приговорена к десяти годам тюрьмы.