Орешкин предложил отказаться от доллара в сделках между Россией и ЕС

Министр отметил, что российская валюта стабильна, а отечественный рынок облигаций пользуется популярностью у европейских компаний и инвесторов.

Россия и Евросоюз должны отказаться от американского доллара при расчётах в нефтегазовой сфере и производить транзакции в рублях и евро. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

— У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций? — заявил министр, добавив, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов лишь способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.

В статье издания приводится статистика, что около 30 процентов рублёвых займов принадлежит иностранцам.

— Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией, — отметил Максим Орешкин, рассказывая о преимуществах российской валюты.

Как подчеркнул российский министр, привлечение инвестиций через рублёвые расчёты позволит России существенно снизить потери от западных санкций, а заодно снизить зависимость российской экономики от американской валюты.

Ранее Лайф сообщал, что США ненамеренно помогли экономике России.