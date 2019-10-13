Пожилая женщина выпала из вертолёта в ходе спасательной операции в Японии

Жительница города Иваки выпала из вертолёта спасателей во время эвакуации из пострадавшего от мощного тайфуна "Хагибис" района. По данным агентства Kyodo, женщина упала с 40-метровой высоты.
70-летняя японка была в итоге доставлена в больницу, где врачи констатировали её смерть.
Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в двенадцати префектурах центра страны, включая Токио. По последним данным, разрушительный тайфун уже унёс жизни около 20 человек, ещё примерно 150 получили травмы различной степени тяжести.
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