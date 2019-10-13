Пожилая женщина выпала из вертолёта в ходе спасательной операции в Японии

По последним данным, стихийное бедствие уже унесло жизни около 20 человек, ещё примерно 150 человек пострадали.

Жительница города Иваки выпала из вертолёта спасателей во время эвакуации из пострадавшего от мощного тайфуна "Хагибис" района. По данным агентства Kyodo, женщина упала с 40-метровой высоты.

70-летняя японка была в итоге доставлена в больницу, где врачи констатировали её смерть.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в двенадцати префектурах центра страны, включая Токио. По последним данным, разрушительный тайфун уже унёс жизни около 20 человек, ещё примерно 150 получили травмы различной степени тяжести.